الولايات المتحدة تعلق على الهجوم الذي استهدف جنود الشرعية بمأرب

الثلاثاء 21 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس-متابعات

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ندد سفير الولايات المتحدة في اليمن كريستوفر هنزل، الاثنين، بالهجوم الذي استهدف مساء السبت معسكرا للجيش اليمني في مأرب وأسفر عن مقتل العشرات.

وكتبت السفارة الأميركية في حسابها على تويتر "يدين السفير كريستوفر هِنزل الهجوم الذي استهدف معسكر الاستقبال في محافظة مأرب، ويتقدم بالتعازي لأسر الضحايا".

وتابعت أن السفير "يحثُ كافة الأطراف على الخفض الفوري لتصاعد الأنشطة العسكرية، والعمل معا على حل سياسي ليمن موحد ومستقر لكل اليمنيين".

وارتفعت حصيلة ضحايا الهجوم الذي استخدم فيه صاروخ ونسب إلى المتمردين الحوثيين، إلى 116 قتيلا.