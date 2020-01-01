على وقع معارك ضارية شرق صنعاء وبعد هجوم مأرب .. الفريق علي محسن يتوعد الحوثيين ويجري اتصالات مع المحافظين عاجل : المعارك على اشدها في جبهة «نهم» .. عملية نوعية تحصد رأس «الهاشمي» وآخرين وسقوط عشرات الحوثيين في غارات عنيفة وهجوم مباغت«آخر المستجدات» شاهد .. «عمر المختار» يظهر في ساحة التحرير ويتقدم المتظاهرين من هو الصحفي الشاب الذي استشهد في الهجوم الحوثي الغادر على مسجد بمأرب؟ تعرف على مدة محاكمة ترامب في الدوري اليمني التنشيطي .. تعرف على الفرق التي تأهلت والتي غادرت البطولة رسميا الحوثيون يعترفون بمقتل «المشاط» ماذا قالت السعودية عن هجوم مأرب وسقوط عشرات الضحايا من جنود الحماية الرئاسية ومدنيين؟ كان هذا التطبيق الأكثر تحميلا في 2019 كاميرات الإنترنت تعرض الفتيات لخطر الإبتزاز الجنسي
اجرى نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح اليوم الاثنين اتصالين منفصلين بكلٍ من محافظ محافظة صنعاء اللواء عبدالقوي شريف ومحافظ محافظة الجوف اللواء أمين العكيمي للاطلاع على المستجدات الميدانية وما يسطره الجيش من ملاحم خالدة في سبيل استكمال التحرير والأوضاع التنموية في المناطق المحررة بالمحافظتين.
وأشاد نائب الرئيس بثبات واستبسال أبطال الجيش وأبناء صنعاء والجوف وثباتهم في مواجهة ميليشيا الكهنوت الحوثية المدعومة من إيران، معبراً عن التقدير لدور الأشقاء في التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة.
ونوه إلى الجريمة الإرهابية التي ارتكبتها الميليشيات الانقلابية بقصفها أحد المساجد بمحافظة مأرب ما أدى إلى استشهاد العشرات من الجنود والمدنيين.
وتوعد الفريق علي محسن الحوثيين .. مؤكدا بأن القوات المسلحة ستظل درع الوطن وصمام أمانه ولن تظل مكتوفة الأيدي إزاء كل هذه الاعتداءات بحق منتسبي الجيش وأبناء شعبنا اليمني.
كما تطرق نائب الرئيس إلى عدد من القضايا وفي مقدمتها اتفاق الرياض وما يمثله من فرصة مهمة لأبناء الشعب اليمني بالاصطفاف خلف قيادة الشرعية بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية والاتجاه لمحاربة المشروع الإيراني التخريبي.
من جانبهما قدم محافظ صنعاء ومحافظ الجوف موجزاً عن الأوضاع في المحافظتين وجهود أبنائها في مساندة الجيش ومقارعة الانقلاب، معبرين عن بالغ تقديرهما لاهتمام ومتابعة القيادة السياسية.
وتشهد جبهة نهم شرق صنعاء معارك ضارية منذ يوم الجمعة وزادت وتيرتها اليوم بعد الهجوم الحوثي على احد المساجد بمأرب .