على وقع معارك ضارية شرق صنعاء وبعد هجوم مأرب .. الفريق علي محسن يتوعد الحوثيين ويجري اتصالات مع المحافظين

الإثنين 20 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- سبأ

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اجرى نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح اليوم الاثنين اتصالين منفصلين بكلٍ من محافظ محافظة صنعاء اللواء عبدالقوي شريف ومحافظ محافظة الجوف اللواء أمين العكيمي للاطلاع على المستجدات الميدانية وما يسطره الجيش من ملاحم خالدة في سبيل استكمال التحرير والأوضاع التنموية في المناطق المحررة بالمحافظتين.

وأشاد نائب الرئيس بثبات واستبسال أبطال الجيش وأبناء صنعاء والجوف وثباتهم في مواجهة ميليشيا الكهنوت الحوثية المدعومة من إيران، معبراً عن التقدير لدور الأشقاء في التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة.

ونوه إلى الجريمة الإرهابية التي ارتكبتها الميليشيات الانقلابية بقصفها أحد المساجد بمحافظة مأرب ما أدى إلى استشهاد العشرات من الجنود والمدنيين.

وتوعد الفريق علي محسن الحوثيين .. مؤكدا بأن القوات المسلحة ستظل درع الوطن وصمام أمانه ولن تظل مكتوفة الأيدي إزاء كل هذه الاعتداءات بحق منتسبي الجيش وأبناء شعبنا اليمني.

كما تطرق نائب الرئيس إلى عدد من القضايا وفي مقدمتها اتفاق الرياض وما يمثله من فرصة مهمة لأبناء الشعب اليمني بالاصطفاف خلف قيادة الشرعية بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية والاتجاه لمحاربة المشروع الإيراني التخريبي.

من جانبهما قدم محافظ صنعاء ومحافظ الجوف موجزاً عن الأوضاع في المحافظتين وجهود أبنائها في مساندة الجيش ومقارعة الانقلاب، معبرين عن بالغ تقديرهما لاهتمام ومتابعة القيادة السياسية.

وتشهد جبهة نهم شرق صنعاء معارك ضارية منذ يوم الجمعة وزادت وتيرتها اليوم بعد الهجوم الحوثي على احد المساجد بمأرب .