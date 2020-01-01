عاجل : المعارك على اشدها في جبهة «نهم» .. عملية نوعية تحصد رأس «الهاشمي» وآخرين وسقوط عشرات الحوثيين في غارات عنيفة وهجوم مباغت«آخر المستجدات»

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نجح الجيش الوطني، مساء اليوم الاثنين، في تنفيذ عملية استدراج ناجحة لمجاميع من مليشيا الحوثي الانقلابية في منطقة حريب بجبهة نهم.
وقالت وكالة سبأ الرسمية ان المليشيات تكبدت خلال العملية أكثر من ١٣ قتيلا بينهم قائد المجاميع المدعو أبو ثابت الهاشمي فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار تحت ضربات أبطال الجيش.
وتخوض قوات الجيش الوطني مسنودة بمقاتلات التحالف معارك عنيفة، منذ يومين على امتداد جبهة نهم شرق العاصمة صنعاء، تكبدت خلالها المليشيا الانقلابية على إثرها خسائر بشرية ومادية كبيرة.
في السياق ذاته شنت قوات الجيش الوطني ،اليوم هجوما مباغتا على مواقع مليشيا الحوثي في ميمنة جبهة نهم وتمكنت من تدمير ثلاثة أطقم وعربة ومصرع أكثر من ٢٣ من عناصر المليشيات كانوا على متنها إضافة إلى إسقاط طائرة مسيرة.
كما شنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية عدة غارات جوية على مواقع وتجمعات المليشيا على امتداد جبهة نهم شرق العاصمة تكبدت المليشيات على إثرها عشرات القتلى والجرحى وخسائر كبيرة في العدة والعتاد.
وكانت قوات الجيش الوطني مسنودة بتحالف دعم الشرعية، قد شنت منذ فجر الجمعة الماضية، هجوماً واسعاً على مواقع مليشيا الحوثي الانقلابية على امتداد جبهات مديرية نهم (الميمنة – الميسرة- قلب جبهة نهم) وتكبدت المليشيات على إثره عشرات القتلى والجرحى.
وكان الجيش اليمني قد توعد الحوثيين امس الاحد برد قاسي بعد الهجوم الصاروخي الذي استهدف مسجدا في احد معسكرات الاستقبال بمأرب يوم السبت ، وخلف اكثر من 100 شهيد وعشرات الجرحى ، بحسب ما افادت به مصادر طبية وعسكرية لموقع مأرب برس.