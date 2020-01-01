من هو الصحفي الشاب الذي استشهد في الهجوم الحوثي الغادر على مسجد بمأرب؟

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نعت صحيفة وموقع 26سبتمبر الناطقة باسم الجيش اليمني، الزميل المصور الصحفي بديل البريهي.
وقالت صحيفة وموقع 26 سبتمبر ان البريهي استشهد وهو يؤدي واجبه الوطني ،في الاستهداف الارهابي لمليشيا الحوثي المتمردة لأحد المساجد القريبة من معسكر الاستقبال في محافظة مأرب (امس الاول).
وكان الجيش اليمني اعلن امس الاحد ان حصيلة ضحايا الهجوم الحوثي بصاروخ باليستي على احد المساجد بمأرب ، وصل الى 79 شهيدا و81 جريحا ، فيما افادت مصادر عسكرية واخرى طبية لمأرب برس بان الحصيلة تجاوزت هذا العدد وتخطت 100 شهيد وعشرات الجرحى.