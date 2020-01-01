في الدوري اليمني التنشيطي : تأهل التلال واهلي تعز الى نصف النهائي والهلال واليرموك واتحاد إب يودعون البطولة

الإثنين 20 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-تغطيات خاصة

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تأهل فريقا التلال واهلي تعز الى الدور نصف النهائي لبطولة الدوري التنشيطي لكرة القدم في ختام منافسات المجموعة الاولى للبطولة المقامة في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت.

وتغلب التلال على الهلال بهدفين مقابل هدف ليرفع رصيده الى سبع نقاط متصدر المركز الاول للمجموعة فيما توقف رصيد الهلال عند نقطتين في المركز الثالث مودعاً البطولة.

كما تغلب اهلي تعز على منافسه اليرموك بهدفين مقابل هدف ليرفع رصيده الى خمس نقاط في المركز الثاني للمجموعة فيما توقف اليرموك عند نقطة واحدة في المركز الرابع خارج حسابات التاهل.

ولحساب المجموعة الثانية حقق فريق أهلي صنعاء فوزاً ثميناً على منافسه اتحاد إب بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمعهما صباح اليوم على ملعب سيئون الأولمبي في افتتاح الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية للدوري التنشيطي لكرة القدم.

وأنهى الأهلي الشوط الأول متقدماً بهدف لاعبه محمد علوس مستفيداً من ركلة ركنية وضعها في الشباك، قبل أن يضيف نفس اللاعب الهدف الثاني، وقبل انتهاء المباراة بخمس دقائق أضاع قائد الأهلي وحيد الخياط ركلة جزاء.

بهذا الفوز وضع أهلي صنعاء أول ثلاث نقاط في رصيده محتلا وصافة الترتيب مؤقتاً، فيما ظل اتحاد إب في ذيل الترتيب دون نقاط ليودع المنافسة.

وتقام عصر اليوم الاثنين المباراة الثانية لذات المجموعة تجمع وحدة عدن المتصدر بست نقاط مع شعب المكلا ثالث الترتيب بثلاث نقاط، في مباراة يتطلع فيها الأول لانتزاع الثلاث النقاط أو التعادل للتأهل مباشرة للمربع، في حين يسعى الشعب هو الآخر للتشبث بالمنافسة وخطف إحدى بطاقتي التأهل.

ومن المقرر أن يختتم الدور التمهيدي لهذه المجموعة بعد غد الأربعاء بلقاء شعب حضرموت وضيفه الأهلي الصنعاني في مباراة معادة وفقاً لقرار إتحاد اللعبة.