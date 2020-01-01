الحوثيون يعترفون بمقتل «المشاط»

الإثنين 20 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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اعترفت مليشيات الحوثي الانقلابية بمصرع شقيق رئيس مايسمى المجلس السياسي الأعلى للجماعة مهدي المشاط ، ويدعى رفيق المشاط، دون ذكر تفاصيل او مكان مقتله.

وقالت قناة المسيرة الناطقة باسم المليشيات، إن المشاط تسلم درع شقيقه رفيق محمد حسين المشاط من قبل مؤسسة الشهداء التابعة للجماعة.

وكعادتها لم تكشف المليشيات الانقلابية عن مكان او زمان مقتل المشاط، ومن المرجح أنه لقي مصرعه في إحدى جبهات القتال مع قوات الجيش الوطني.

وكالة سبأ بنسختها الحوثية اوردت هي ايضا خبرا (رصده مأرب برس) امس الاحد عن تسلم المشاط درع شقيقه الذي وصفته بالشهيد ، دون ان تشير الى تفاصيل مقتله.

وقالت ان «مهدي محمد المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى تسلم، درع شقيقه رفيق محمد حسين المشاط من قبل مؤسسة الشهداء ممثلة برئيسها أحمد حسين جران».

وتتواصل خسائر المليشيات الانقلابية، في عدد من جبهات القتال، حيث تكبدت مؤخرا عشرات القتلى والجرحى في جبهات نهم شرقي صنعاء والضالع.