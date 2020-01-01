تأهل فريقا التلال وأهلي تعز إلى نصف نهائي الدوري التنشيطي

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تأهل فريقا التلال واهلي تعز الى الدور نصف النهائي لبطولة الدوري التنشيطي لكرة القدم في ختام منافسات المجموعة الاولى للبطولة المقامة في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت.
وتغلب التلال على الهلال بهدفين مقابل هدف ليرفع رصيده الى سبع نقاط متصدر المركز الاول للمجموعة فيما توقف رصيد الهلال عند نقطتين في المركز الثالث مودعاً البطولة.
كما تغلب اهلي تعز على منافسه اليرموك بهدفين مقابل هدف ليرفع رصيده الى خمس نقاط في المركز الثاني للمجموعة فيما توقف اليرموك عند نقطة واحدة في المركز الرابع خارج حسابات التاهل.