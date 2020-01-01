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عاجل.. مطالب بتشكيل لجنة دولية حول مجزرة معسكر الاستقبال بمارب

الإثنين 20 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 11 صباحاً / مارب برس - مارب
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طالب وزير النقل اليمني الحكومة باجتماع عاجل لبحث تشكيل لجنة تحقيق دولية في مجزرة معسكر مأرب. 

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