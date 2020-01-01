ارتفاع مخيف لشهداء الجامع ووزارة الصحة تكشف اخر الارقام

الإثنين 20 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 11 صباحاً / مارب برس - مارب

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كشف الوكيل المساعد لوزارة الصحة في اليمن عبد الرقيب الحيدر عن ارتفاع عدد ضحايا الجيش اليمني إلى 111 قتيلا وعشرات الجرحى، جراء القصف الصاروخي الذي استهدف أمس مسجدا في معسكر تابع للواء الرابع- حماية رئاسية بمأرب.

وقالت وزارة الدفاع اليمنية إن الهجوم تم بصاروخ باليستي، متهمة جماعة الحوثي بتدبيره انتقاما لمقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني،