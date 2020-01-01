محمد صلاح يطلق رصاصة الرحمة على مانشستر يونايتد

الإثنين 20 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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تغلب ليفربول على غريمه التقليدي مانشستر يونايتد بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز الأحد.

فعلى أرضية ملعب أنفيلد، تقدم ليفربول عند الدقيقة 14 عبر مدافعه الهولندي فيرجيل فان دايك، ليحافظ "الريدز" على تقدمهم دون أن يسجلوا الهدف الثاني رغم الفرص العديدة التي أتيجت لهم.



وفي الشوط الثاني، بقيت النتيجة على حالها حتى الوقت بدل الضائع حين نجح المصري محمد صلاح بتسجيل الهدف الثاني لفريقه، لتنتهي المباراة بهدفين نظيفين لأصحاب الأرض.

وبهذه النتيجة، وصل ليفربول إلى نقطته رقم 64، ليبتعد بفارق 16 نقطة عن أقرب ملاحقيه، مانشستر سيتي، في جين تجمد رصيد اليونايتد عند النقطة 34 في المركز الخامس في الترتيب العام.

يذكر أن هذا هو الهدف الأول للاعب المصري في مرمى اليونايتد منذ قدوه إلى صفوف ليفربول قادما من روما الإيطالي عام 2017.