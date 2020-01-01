148حالة وفاة بالكوليرا خلال 2019في إب

الإثنين 20 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس- متابعات

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قال تقرير طبي إن وباء الكوليرا والإسهالات الحادة تسببا بوفاة 148 شخصاً بمختلف مديريات محافظة إب وسط اليمن خلال العام المنصرم 2019. وذكر تقرير طبي صادر عن مركز الترصد الوبائي بالمحافظة أن عدد الوفيات بوباء الكوليرا خلال العام 2019 زاد بنسبة 50%عن العام 2018 الذي تم تسجيل 74 حالة وفاة خلاله جراء الوباء.

وأوضح التقرير أن حالات الإصابة بالوباء بلغت خلال العام الماضي 2019 نحو 84367 حالة وبزيادة كبيرة عن العام الذي سبقه والذي تم رصد نحو 37785 حالة إصابة خلاله وفق تقرير الرصد.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد كشفت في وقت سابق عن ارتفاع أعداد الوفيات جراء الكوليرا والإسهالات الحادة في إب إلى 500 حالة وفاة منذ العام 2016 وحتى أواخر العام 2019.