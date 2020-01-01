الأرصاد: استمرار تأثير الكتلة الهوائية الباردة على مناطق من البلاد

الإثنين 20 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس- متابعات

عدد القراءات 271

قال المركز الوطني للأرصاد الجوية اليمنية، إن البيانات المستلمة من محطات الرصد الجوي في الجمهورية و تحليل خرائط الطقس السطحية و العلوية و صور الأقمار الاصطناعية و متابعة مخرجات التنبؤات العددية، تشير إلى استمرار تأثير الكتلة الهوائية الباردة على المرتفعات و الهضاب الداخلية و المناطق الصحراوية، بوتيرة أخف مما كانت علية خلال الايام الماضية.

و توقع المركز أن تكون الاجواء الباردة هي السائدة خلال ساعات الليل و الصباح الباكر على المرتفعات، خاصة المرتفعات الشمالية و الأجزاء الشمالية من المرتفعات الوسطى.

كما توقع أن تكون الأجواء باردة نسبيا على بقية المرتفعات و الهضاب الداخلية و المناطق الصحراوية، بينما تكون معتدلة الحرارة على المناطق الساحلية و ارخبيل سقطرى.