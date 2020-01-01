مقتل 17حوثيا في تجدد المواجهات بنهم والجيش يحبط هجوما غرب مأرب

الإثنين 20 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس- متابعات

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قالت مصادر ميدانية إن قوات الجيش الوطني أفشلت فجر الاثنين هجوماً عنيفاً لمليشيا الحوثي الانقلابية غرب محافظة مأرب. وأضافت المصادر لـ"الصحوة نت" أن قوات الجيش أحبطت محاولة قطع خطوط امداد الجيش الواقعة بين مأرب ونهم في منطقة هيلان.

وتمكنت قوات الجيش الوطني من افشال الهجوم وأطبقت حصاراً على المليشيا المهاجمة فيما تمكنت من إجبار العناصر المتسللة على الانسحاب بعد قتل وجرح عدد منها.

يأتي هذا تزامناً مع تجدد المعارك في جبهة نهم، حيث أشارت المصادر إلى أن قوات الجيش الوطني أحرزت تقدماً في مسيرة الجبهة. وأكدت المصادر مصرع أكثر من 17 مسلحاً حوثياً فيما تم أسر اثنين من المسلحين وجرح آخرين.

وذكرت المصادر أن قوات الجيش حررت عدداً من المواقع في منطقة البياض وكبدت المليشيا الانقلابية خسائر كبيرة. وكانت قد اندلعت مواجهات عنيفة الجمعة في نهم سقط على إثرها عدد من القتلى والجرحى في صفوف المليشيا.