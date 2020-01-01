مصرع 13مسلحا حوثيا بينهم قيادي في نهم

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سقط قتلى وجرحى من مليشيات الحوثي الانقلابية، بنيران الجيش الوطني في إحدى جبهات مديرية نهم شرقي صنعاء.
وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن أبطال الجيش الوطني استدرجوا مجاميع من مليشيات الحوثي الانقلابية إلى كمين محكم في ميمنة جبهة حريب نهم, وأوقعوا منهم 13 قتيلاً وعددًا من الجرحى.
وأوضح المصدر، أن من بين القتلى قيادي ميداني في مليشيات الحوثي الانقلابية يدعى "أبو ثابت الهاشمي"..
مشيراً إلى أن أبطال الجيش الوطني يواصلون حصار مجموعة من عناصر المليشيات الحوثية في ذات المنطقة.
وفي وقت سابق أكدت مصادر ميدانية لـ"الصحوة نت" أن قوات الجيش أحبطت محاولة قطع خطوط امداد الجيش الواقعة بين مأرب ونهم في منطقة هيلان، وحررت عدداً من المواقع في منطقة البياض وكبدت المليشيا الانقلابية خسائر كبيرة.
وأكدت المصادر مصرع أكثر من 17 مسلحاً حوثياً فيما تم أسر اثنين من المسلحين وجرح آخرين، ليصل عدد قتلى المليشيات إلى 30 مسلحا منذ تجدد المعارك في الجبهة الجمعة الماضية.