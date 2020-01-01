اجتماع في المهرة لمناقشة الخطة الأمنية 2020

الإثنين 20 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس- وكالات

عدد القراءات 237

ناقش إجتماع أمني برئاسة مدير عام شرطة محافظة المهرة، العميد مفتي سهيل صموده الأحد، الخطة الأمنية للعام الجاري 2020م والتي شددت على تطوير العمل الأمني وتحسين مستوى الأداء.

وأستعرض الإجتماع الذي ضم قادة الوحدات الأمنية ومدراء فروع الأمن بالمديريات، محددات الخطة الأمنية للعام الجديد وآلية تنفيذها والسبل الكفيلة بالحفاظ على الأمن والاستقرار في إطار الخطة العامة لوزارة الداخلية.

وفي الإجتماع، أكد مدير عام الشرطة على أهمية تعزيز دور المنظومة الأمنية وتحسين مستوى أداء الأجهزة الأمنية والضرب بيد من حديد على من يحاول زعزعة أمن المحافظة واستقرارها وسكينتها العامة..

مشددا على ضرورة مضاعفة الجهود ورفع الجاهزية الأمنية وتنفيذ الواجبات والمهام كل في مجال اختصاصه لما من شأنه تثبيت دعائم الأمن والاستقرار في عموم مديريات المحافظة ومكافحة الجريمة.