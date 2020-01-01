الشرعية ترفع جاهزية القتال

الإثنين 20 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس-متابعات

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رفعت القوات اليمنية جاهزيتها غداة هجوم صاروخي، وبطائرات مسيرة، اتهمت الحكومةُ، الميليشيات الحوثية، بارتكابه، واستهدف مسجداً بمعسكر في محافظة مأرب شرق صنعاء، مخلفاً، حسب آخر إحصائية وردت، 111 قتيلاً، بينهم مدنيون، و66 جريحاً.

وشدد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، على أهمية تعزيز اليقظة العسكرية والجاهزية القتالية، وأكد أن مثل هذه العمليات الإرهابية، التي ترتكبها الميليشيات ضد التجمعات، وصولاً إلى دور العبادة، بما تمثله من اعتداء سافر، فإنها أيضاً تجسد وجهها القبيح المجرد من القيم الدينية والأخلاقية.

بدوره، أعلن رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبد الملك، أمس، رفع الجاهزية القتالية، وصرف تعويضات لأسر الشهداء والجرحى، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، في حين أكد العميد الركن عبده مجلي، المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، أن «دماء الأبطال لن تذهب هدراً، وسيتم الرد على الميليشيات الحوثية الإجرامية بقوَّة».

ووجهت وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان قادة الوحدات والمسؤولين في مختلف المواقع العسكرية، برفع الجهوزية ومستوى الاحتياطات والتدابير الأمنية، مشددة على أن المعركة مع ميليشيا الانقلاب والإرهاب وكل خصوم الوطن لا تزال مفتوحة، وأن النصر قادم لا محالة بصمود واستبسال الجيش.