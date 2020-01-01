هكذا علق غريفيث على الهجوم الحوثي الذي استهدف جنود الشرعية بمأرب  

الإثنين 20 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس-متابعات

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أدان مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، الأحد، تصاعد الأنشطة العسكرية في البلاد.

وحسب بيان نشره مكتب المبعوث الأممي على موقعه الإلكتروني، قال غريفيث، إن "مما يثير القلق بشكل خاص الهجوم الذي قيل إنه استهدف معسكر الاستقبال العسكري في مدينة مأرب (شرق)، ما أسفر عن مقتل 80 جنديًا على الأقل، حسب الإحصاءات الأولية".

وأضاف غريفيث: "لقد قلت من قبل إن التقدم الذي أحرزه اليمن بصعوبة فيما يخص خفض التصعيد هش للغاية. مثل تلك الإجراءات قد تعرقل هذا التقدم".

وحث جميع الأطرافِ على وقف التصعيد وتوجيه طاقاتهم نحو السياسة، بعيدًا عن الجبهة العسكرية.

وقال المبعوث الأممي، إن "طاولاتِ المفاوضات أكثر فعاليةً من ساحاتِ القتال في حل النزاع".