مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 900 سلة غذائية في ”الضالع“

الأحد 19 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ الضالع

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قال مصدر مسؤول في مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الأخد 19 يناير/كانون الثاني، بأن المركز وزع، السبت، 900 سلة غذائية للنازحين في محافظة الضالع (جنوب اليمن).

وأكد المصدر ان المركز استهدف، بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية، النازحين داخليا، والنازحين من محافظات الحديدة وتعز وإب إلى مديريتي الضالع وقعطبة، موضحا بأن عدد المستفيدين بلغ 6,300 فرد.

وشمل التوزيع مناطق كريزة، الجمرك، القرين، العشري، المدهور، جلاس، خوبر، القطيش، اللكمة السوداء، سهدة الشرقية، سهدة الغربية، عفش، النقيل، الصدرين.

ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز للتخفيف من معاناة المحتاجين من أبناء الشعب اليمني الشقيق.