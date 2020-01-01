جريمة تهز صنعاء.. طفلة التاسعة اختُطفت وعذبت وقُطع لسانها مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 900 سلة غذائية في ”الضالع“ محافظ شبوة: مشروع التقسيم أُحبط والمجلس الانتقالي بات يفاوض للحصول على وزارتين وفد اوروبي رفيع المستوى يصل صنعاء وهذه هي مهمته كتيبة من الحرس الرئاسي وقوات سعودية ضخمة تصل ”عدن“ ليست مليشيا الحوثي.. وزير في الحكومة ”الشرعية“ يفاجئ الجميع ويكشف المسؤول عن الهجوم الذي استهدف معسكرات ”الشرعية“ في “مأرب“ عاجل : ناطق الجيش يعلن عن الحصيلة الرسمية لضحايا الهجوم الغادر بمأرب ويتوعد الحوثيين بهذا الرد توجيه هام من رئيس الحكومة اليمنية يخص ضحايا الهجوم الحوثي على مأرب والعرادة وعدد من القادة العسكريين يقدمون له معلومات عن الجريمة توجيهات من الفريق علي محسن لـ 3 من قادة الجيش بعد جريمة استهداف احد المساجد بمأرب وسقوط عشرات الضحايا من الجنود والمدنيين بسبب الاوكرانية .. آسيا تعاقب ايران والاخيرة ترد باعلان المقاطعة
قال مصدر مسؤول في مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الأخد 19 يناير/كانون الثاني، بأن المركز وزع، السبت، 900 سلة غذائية للنازحين في محافظة الضالع (جنوب اليمن).
وأكد المصدر ان المركز استهدف، بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية، النازحين داخليا، والنازحين من محافظات الحديدة وتعز وإب إلى مديريتي الضالع وقعطبة، موضحا بأن عدد المستفيدين بلغ 6,300 فرد.
وشمل التوزيع مناطق كريزة، الجمرك، القرين، العشري، المدهور، جلاس، خوبر، القطيش، اللكمة السوداء، سهدة الشرقية، سهدة الغربية، عفش، النقيل، الصدرين.
ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز للتخفيف من معاناة المحتاجين من أبناء الشعب اليمني الشقيق.