محافظ شبوة: مشروع التقسيم أُحبط والمجلس الانتقالي بات يفاوض للحصول على وزارتين وفد اوروبي رفيع المستوى يصل صنعاء وهذه هي مهمته كتيبة من الحرس الرئاسي وقوات سعودية ضخمة تصل ”عدن“ ليست مليشيا الحوثي.. وزير في الحكومة ”الشرعية“ يفاجئ الجميع ويكشف المسؤول عن الهجوم الذي استهدف معسكرات ”الشرعية“ في “مأرب“ عاجل : ناطق الجيش يعلن عن الحصيلة الرسمية لضحايا الهجوم الغادر بمأرب ويتوعد الحوثيين بهذا الرد توجيه هام من رئيس الحكومة اليمنية يخص ضحايا الهجوم الحوثي على مأرب والعرادة وعدد من القادة العسكريين يقدمون له معلومات عن الجريمة عاجل: توجيهات من الفريق علي محسن لـ 3 من قادة الجيش بعد جريمة استهداف احد المساجد بمأرب وسقوط عشرات الضحايا من الجنود والمدنيين بسبب الاوكرانية .. آسيا تعاقب ايران والاخيرة ترد باعلان المقاطعة قريبًا .. واتساب يدعم ميزة جديدة الدفاع تصدر بيانا رسميا بشأن هجوم مأرب وتحدد من هم الضحايا وتصدر توجيهات هامة لكافة القادة والمسئولين العسكريين .. حصيلة الضحايا ترتفع
قال محافظ شبوة محمد بن عديو، اليوم الأحد 19 يناير/كانون الثاني، إن مشروع المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات لتقسيم البلاد، أُحبط على يد القوات الحكومية، وأصبح الانتقالي يفاوض للحصول على وزارتين أو ثلاث.
وذكر المحافظ خلال حضوره حفل تخرج الدفعة الثالثة قوات خاصة، إن المشروع الصغير كان يُراد له تقسيم البلاد، قسم بيد الانتقالي في الجنوب، وآخر بيد الحوثي يكون فيه صاحب الكلمة والسيادة في المحافظات الشمالية..
وأوضح بأن ذلك المشروع كان بهدف القضاء على النظام الجمهوري والدولة والوحدة والنظام الاتحادي.
وأشار بن عديو إلى أن الرئيس هادي "يولي محافظة شبوة، اهتماما كبيرا ويتابع أمورها بنفسه بشكل يومي وخصوصا عندما تعرضت شبوة لمحاولة انقلابية قادتها مليشيات المجلس الانتقالي".