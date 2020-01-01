محافظ شبوة: مشروع التقسيم أُحبط والمجلس الانتقالي بات يفاوض للحصول على وزارتين

الأحد 19 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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قال محافظ شبوة محمد بن عديو، اليوم الأحد 19 يناير/كانون الثاني، إن مشروع المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات لتقسيم البلاد، أُحبط على يد القوات الحكومية، وأصبح الانتقالي يفاوض للحصول على وزارتين أو ثلاث.

وذكر المحافظ خلال حضوره حفل تخرج الدفعة الثالثة قوات خاصة، إن المشروع الصغير كان يُراد له تقسيم البلاد، قسم بيد الانتقالي في الجنوب، وآخر بيد الحوثي يكون فيه صاحب الكلمة والسيادة في المحافظات الشمالية..

وأوضح بأن ذلك المشروع كان بهدف القضاء على النظام الجمهوري والدولة والوحدة والنظام الاتحادي.

وأشار بن عديو إلى أن الرئيس هادي "يولي محافظة شبوة، اهتماما كبيرا ويتابع أمورها بنفسه بشكل يومي وخصوصا عندما تعرضت شبوة لمحاولة انقلابية قادتها مليشيات المجلس الانتقالي".