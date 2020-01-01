الجوف :الشؤون الاجتماعية تقر خطتها للعام 2020 ومكتب الضرائب يدشن توزيع الاقرارات الضريبية

الأحد 19 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 06 مساءً / مأرب برس- خاص

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عقد مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بمحافظة الجوف، اليوم الاحد اجتماعاً لمناقشة خطه العمل للمكتب للعام الحالي 2020 م.

و أقر الاجتماع خطه العمل الخاصه بإدارات المكتب والتى تتضمن العمل على تطوير الأداء وتكثيف جهود العمل الرقابي وسبل الارتقاء به.

وناقش الاجتماع أداء المكتب للعام المنصرم 2019 وأكد مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بالمحافظة المهندس هادي شمعان أهمية تحسين وتطوير الأداء وبما يكفل إنجاح خطط المكتب لهذا العام.

وفي الجوف ايضا وعلى صعيد منفصل،دشن مكتب الضرائب، اليوم، الحملة الميدانية لتوزيع الإقرارات الضريبية على جميع المكلفين في مدينة الحزم ، وصولاً إلى صغار المكلفين، بالتزامن مع حملة توعوية شاملة في جميع وسائل الإعلام بأهمية التحصيل الضريبي ودوره في رفد الاقتصاد الوطني.

وتنفذ الحملة فرق ميدانية تقوم بتوزيع نماذج الإقرارات الضريبية للعام المالي 2019 ، وإقرارات المرتبات والأجور، والإقرارات الخاصة بريع المبيعات والتصرفات العقارية (نقل الملكية).

وخلال التدشين حث مدير عام مكتب الضرائب عبد الغني العيزري جميع المكلفين على سرعة تقديم إقراراتهم الضريبية خلال الفترة القانونية من يناير وحتى نهاية إبريل القادم، كي يجنبوا أنفسهم العقوبات والغرامات التي ستفرض على المتأخرين والمتهربين عن تقديم إقراراتهم ، وحتى يحظى المكلفين بالحقوق والمميزات التي كفلها لهم القانون .

وأشاد العيزري بالمتابعة المستمرة من وزارة المالية والسلطة المحلية بمحافظة الجوف ورئاسة مصلحة الضرائب لأنشطة المكتب ودورهم في تفعيل أدائه وتطوير قدراته وإمكانياته ، بما يسهم في رفع مستوى التحصيل الضريبي بالتوازي مع حجم التوسع التجاري والاستثماري الذي تشهده مدينة الحزم.