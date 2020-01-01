كتيبة من الحرس الرئاسي وقوات سعودية ضخمة تصل ”عدن“

الأحد 19 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 06 مساءً / مأرب برس ـ خاص

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أفادت مصادر عسكرية، الأحد 19 يناير/كانون الثاني، بوصول كتيبة من ألوية الحراسة الرئاسية، إلى العاصمة المؤقتة عدن (جنوب اليمن)، بالتزامن مع وصول قوة عسكرية سعودية، قادمة من محافظة شبوة (شرق).

وقالت المصادر لـ”مأرب برس“، ان كتيبة من الحرس الرئاسي وصلت مساء أمس السبت الى قصر المعاشيق بعدن، فيما وصلت قوة سعودية تضم حوالي 30 عربة عسكرية، وعددا من العربات المدرعة، الى معسكر التحالف بمديرية البريقة.

ومنذ أواخر أغسطس/آب الماضي، تواصل السعودية، إرسال تعزيزات عسكرية إلى عدن كان أكبرها سفينة وصلت في 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وشملت عشرات العربات والآليات

وينص "اتفاق الرياض" الموقع بالعاصمة السعودية، في 5 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، على عودة الحكومة الشرعية إلى عدن، والشروع بدمج كافة التشكيلات العسكرية ضمن وزارتي الدفاع والداخلية.

كما ينص أيضا على تشكيل حكومة كفاءات سياسية، بمشاركة ما يسمى بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي“، فضلا عن ترتيبات عسكرية وأمنية أخرى، وتبادل أسرى المعارك بين الطرفين.