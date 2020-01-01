محافظ شبوة: مشروع التقسيم أُحبط والمجلس الانتقالي بات يفاوض للحصول على وزارتين وفد اوروبي رفيع المستوى يصل صنعاء وهذه هي مهمته كتيبة من الحرس الرئاسي وقوات سعودية ضخمة تصل ”عدن“ ليست مليشيا الحوثي.. وزير في الحكومة ”الشرعية“ يفاجئ الجميع ويكشف المسؤول عن الهجوم الذي استهدف معسكرات ”الشرعية“ في “مأرب“ عاجل : ناطق الجيش يعلن عن الحصيلة الرسمية لضحايا الهجوم الغادر بمأرب ويتوعد الحوثيين بهذا الرد توجيه هام من رئيس الحكومة اليمنية يخص ضحايا الهجوم الحوثي على مأرب والعرادة وعدد من القادة العسكريين يقدمون له معلومات عن الجريمة عاجل: توجيهات من الفريق علي محسن لـ 3 من قادة الجيش بعد جريمة استهداف احد المساجد بمأرب وسقوط عشرات الضحايا من الجنود والمدنيين بسبب الاوكرانية .. آسيا تعاقب ايران والاخيرة ترد باعلان المقاطعة قريبًا .. واتساب يدعم ميزة جديدة الدفاع تصدر بيانا رسميا بشأن هجوم مأرب وتحدد من هم الضحايا وتصدر توجيهات هامة لكافة القادة والمسئولين العسكريين .. حصيلة الضحايا ترتفع
أفادت مصادر عسكرية، الأحد 19 يناير/كانون الثاني، بوصول كتيبة من ألوية الحراسة الرئاسية، إلى العاصمة المؤقتة عدن (جنوب اليمن)، بالتزامن مع وصول قوة عسكرية سعودية، قادمة من محافظة شبوة (شرق).
وقالت المصادر لـ”مأرب برس“، ان كتيبة من الحرس الرئاسي وصلت مساء أمس السبت الى قصر المعاشيق بعدن، فيما وصلت قوة سعودية تضم حوالي 30 عربة عسكرية، وعددا من العربات المدرعة، الى معسكر التحالف بمديرية البريقة.
ومنذ أواخر أغسطس/آب الماضي، تواصل السعودية، إرسال تعزيزات عسكرية إلى عدن كان أكبرها سفينة وصلت في 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وشملت عشرات العربات والآليات
وينص "اتفاق الرياض" الموقع بالعاصمة السعودية، في 5 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، على عودة الحكومة الشرعية إلى عدن، والشروع بدمج كافة التشكيلات العسكرية ضمن وزارتي الدفاع والداخلية.
كما ينص أيضا على تشكيل حكومة كفاءات سياسية، بمشاركة ما يسمى بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي“، فضلا عن ترتيبات عسكرية وأمنية أخرى، وتبادل أسرى المعارك بين الطرفين.