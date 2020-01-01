محافظ شبوة: مشروع التقسيم أُحبط والمجلس الانتقالي بات يفاوض للحصول على وزارتين وفد اوروبي رفيع المستوى يصل صنعاء وهذه هي مهمته كتيبة من الحرس الرئاسي وقوات سعودية ضخمة تصل ”عدن“ ليست مليشيا الحوثي.. وزير في الحكومة ”الشرعية“ يفاجئ الجميع ويكشف المسؤول عن الهجوم الذي استهدف معسكرات ”الشرعية“ في “مأرب“ عاجل : ناطق الجيش يعلن عن الحصيلة الرسمية لضحايا الهجوم الغادر بمأرب ويتوعد الحوثيين بهذا الرد توجيه هام من رئيس الحكومة اليمنية يخص ضحايا الهجوم الحوثي على مأرب والعرادة وعدد من القادة العسكريين يقدمون له معلومات عن الجريمة عاجل: توجيهات من الفريق علي محسن لـ 3 من قادة الجيش بعد جريمة استهداف احد المساجد بمأرب وسقوط عشرات الضحايا من الجنود والمدنيين بسبب الاوكرانية .. آسيا تعاقب ايران والاخيرة ترد باعلان المقاطعة قريبًا .. واتساب يدعم ميزة جديدة الدفاع تصدر بيانا رسميا بشأن هجوم مأرب وتحدد من هم الضحايا وتصدر توجيهات هامة لكافة القادة والمسئولين العسكريين .. حصيلة الضحايا ترتفع
وجه وزير في الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، الأحد 19 يناير/كانون الثاني، اتهام ضمني لدولة الإمارات، بالوقوف وراء الهجوم الذي استهدف معسكرات النصر والاستقبال في مأرب (شرقي اليمن).
وقال وزير النقل صالح الجبواني، في تغريدة على ”تويتر“، رصدها ”مأرب برس“: ”جيشنا الوطني يدفع ثمن دفاعه عن اليمن الجديد، فإن تقدم لإسقاط الإنقلابيين أستُهدف، وفي ثكناته يُستهدف“.
وأضاف: "تأتيه الصواريخ من السماء والأرض في معركته مع أرباب الانقلاب والتمرد في صنعاء وعدن، جراحنا نازفة لكن عزمنا أمضى من الفولاذ لسحق هذه المشاريع، فطوبى لهذا الجيش العظيم وجنوده البواسل“.
وكان هجوم صاروخي استهدف معسكرات النصر والاستقبال في مأرب، أسفر عن مقتل 79 وإصابة 81 آخرين. ولم يتبنى الهجوم أي جهة حتى اللحظة، الا ان الحكومة الشرعية اتهمت مليشيا الحوثي بالوقوف وراءها.
قتل اكثر من 30 جنديا من القوات الحكومية وجرح العشرات منهم، مساء السبت 18 يناير/كانون الثاني، في هجوم بصاروخ باليستي وطائرات مسيرة، استهدف معسكرات بمحافظة مأرب (شرقي اليمن).
يذكر ان الجنود اللذين استهدفوا في مسجدهم وهم يصلون المغرب، هم من كتائب الوية الحماية الرئاسية التي كان يجري تدريبها واعدادها للنزول الى العاصمة المؤقتة عدن (جنوب)، بموجب اتفاق الرياض.