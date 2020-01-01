ليست مليشيا الحوثي.. وزير في الحكومة ”الشرعية“ يفاجئ الجميع ويكشف المسؤول عن الهجوم الذي استهدف معسكرات ”الشرعية“ في “مأرب“

الأحد 19 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 06 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

عدد القراءات 2668

وجه وزير في الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، الأحد 19 يناير/كانون الثاني، اتهام ضمني لدولة الإمارات، بالوقوف وراء الهجوم الذي استهدف معسكرات النصر والاستقبال في مأرب (شرقي اليمن).

وقال وزير النقل صالح الجبواني، في تغريدة على ”تويتر“، رصدها ”مأرب برس“: ”جيشنا الوطني يدفع ثمن دفاعه عن اليمن الجديد، فإن تقدم لإسقاط الإنقلابيين أستُهدف، وفي ثكناته يُستهدف“.



وأضاف: "تأتيه الصواريخ من السماء والأرض في معركته مع أرباب الانقلاب والتمرد في صنعاء وعدن، جراحنا نازفة لكن عزمنا أمضى من الفولاذ لسحق هذه المشاريع، فطوبى لهذا الجيش العظيم وجنوده البواسل“.



وكان هجوم صاروخي استهدف معسكرات النصر والاستقبال في مأرب، أسفر عن مقتل 79 وإصابة 81 آخرين. ولم يتبنى الهجوم أي جهة حتى اللحظة، الا ان الحكومة الشرعية اتهمت مليشيا الحوثي بالوقوف وراءها.

قتل اكثر من 30 جنديا من القوات الحكومية وجرح العشرات منهم، مساء السبت 18 يناير/كانون الثاني، في هجوم بصاروخ باليستي وطائرات مسيرة، استهدف معسكرات بمحافظة مأرب (شرقي اليمن).

يذكر ان الجنود اللذين استهدفوا في مسجدهم وهم يصلون المغرب، هم من كتائب الوية الحماية الرئاسية التي كان يجري تدريبها واعدادها للنزول الى العاصمة المؤقتة عدن (جنوب)، بموجب اتفاق الرياض.