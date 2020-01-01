عاجل : ناطق الجيش يعلن عن الحصيلة الرسمية لضحايا الهجوم الغادر بمأرب ويتوعد الحوثيين بهذا الرد

الأحد 19 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-تغطيات خاصة

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أكد الناطق الرسمي للقوات المسلحة العميد الركن عبده مجلي اليوم الاحد، أن دماء الشهداء الذين قضوا في الاستهداف الإجرامي الغادر الذي قامت به مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران "لن تذهب هدراً وسيتم الرد على المليشيا الحوثية الإجرامية بقوّة على يد أبطال الجيش في مختلف الجبهات القتالية".

وأوضح العميد مجلي أن الصاروخ الباليستي الذي أطلقته مليشيا الحوثي المتمردة على محافظة مأرب واستهدف المصلّين بأحد المساجد القريبة من معسكر التدريب أسفر عن استشهاد 79 وإصابة 81 آخرين من أبطال القوات المسلحة (من منتسبي اللواء الرابع حماية رئاسية ومن الوحدات الأخرى) ومن المدنيين.

وقال: إن "هذه الدماء الزكية ستكون لأبطال قواتنا المسلحة بمثابة مشاعل لا تنطفئ ووهجاً ينير الطريق حتى نأخذ بالثأر من المليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران ونستعيد كافة المناطق التي لا تزال خاضعة لسيطرة المليشيا المتمردة التي رمت بكل الاتفاقات والمعاهدات عرض الحائط".

وأكد العميد مجلي، أن "الأعمال الإرهابية لن تثني شعبنا اليمني وقيادته السياسية وقواته المسلحة عن مواصلة السير في استكمال تحرير المناطق التي تسيطر عليها المليشيات الانقلابية الحوثية".

ولفت إلى أن مثل هذه الاستهدافات الاجرامية الغادرة لن تزيد قواتنا المسلحة والأمن إلا قوّة وصلابة وتحدياً وثباتاً وإصراراً على قهر المليشيا المتمردة الحوثية المدعومة من إيران.

ولفت ناطق القوات المسلحة، إلى أن "ذلك العمل الإجرامي أتى إثر الانتصارات التي حققها جيشنا في مختلف الجبهات القتالية، وبالأخص الانتصارات الأخيرة في جبهة نهم شرق صنعاء وفي محافظة صعدة ومحافظة تعز وفي محافظة البيضاء".

واضاف كما أن "هذه الانتصارات الكبيرة ستتواصل وسيكون الرد القاسي لتلك المليشيات الحوثية المتمردة التي أصيبت بالهستيريا والجنون والتخبّط العشوائي ما جعلها تقوم بإطلاق الصواريخ العشوائية بين الحين والآخر على الأعيان المدنية في مخالفة للأعراف والقوانين الدولية والإنسانية".

وترحم الناطق الرسمي للقوات المسلحة، على أرواح الشهداء الأبرار.. متمنياً الشفاء العاجل للجرحى والمصابين.