عاجل: توجيهات من الفريق علي محسن لـ 3 من قادة الجيش بعد جريمة استهداف احد المساجد بمأرب وسقوط عشرات الضحايا من الجنود والمدنيين

الأحد 19 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- سبأ

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أجرى نائب الرئيس اليمني نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الفريق الركن علي محسن صالح اليوم الاحد اتصالاًت هاتفية بكلٍ من وزير الدفاع الفريق الركن محمد علي المقدشي والمفتش العام للقوات المسلحة اللواء الركن عادل القميري وقائد العمليات المشتركة اللواء الركن صغير بن عزيز.

واطلع نائب الرئيس خلال الاتصالات على تفاصيل الجريمة البشعة التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي الانقلابية بقصف صاروخي أسفر عن استشهاد عدد من الجنود البواسل ومدنيين في إحدى مساجد محافظة مأرب.

وأكد نائب الرئيس بأن هذه الجريمة البشعة تثبت لليمنيين والعالم حجم بشاعة الميليشيات الانقلابية وثقافاتها والتاريخي الدموي الرافض لكل فرص السلام والذي لا يؤمن سوى بإزهاق مزيد من الأرواح وسفك دماء اليمنيين إرضاء للمشروع الإيراني التخريبي.

ووجه نائب الرئيس القادة بمضاعفة الجهود لاتخاذ الاجراءات اللازمة للحادث واتخاذ الاحتياطات الأمنية المطلوبة، معبراً عن أصدق التعازي والمواساة لقيادتي وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان وأقارب الشهداء وزملائهم.

وترحم نائب الرئيس على الشهداء الأبرار سائلاً الله أن يتغمدهم بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنهم فسيح جناته وأن يلهمهم وذويهم الصبر والسلوان وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.