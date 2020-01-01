قريبًا .. واتساب يدعم ميزة جديدة

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أطلقت شركة واتساب المملوكة لشركة فيسبوك أحدث نسخة تجريبية من تطبيق التراسل الشهير لنظام أندرويد، والتي تشير إلى أن الخدمة قد تقدم دعمًا لحزم الملصقات المتحركة قريبًا، حيث تفيد المعلومات بأن الشركة قد عملت على مدى التحديثات القليلة الأخيرة على تطوير هذه الميزة، وذلك لضمان أفضل تجربة خالية من الأخطاء بالنسبة للمستخدم.
ورصد موقع تتبع ميزات واتساب WABetaInfo مسارات تشير إلى ميزة الملصقات المتحركة Animated Stickers في أحدث إصدار تجريبي من تطبيق واتساب لنظام أندرويد v2.20.10، والتي تشكل تطورًا لميزة الملصقات الحالية.
وبالرغم من أن الميزة غير متاحة حاليًا، لكن لا يزال من المتوقع إصدارها في المستقبل القريب، وأوضح الموقع حصول جميع حزم الملصقات على تحديث من جانب الخادم في واتساب، بحيث يمكن فتح التطبيق ومن ثم الدردشة ومن ثم الضغط على زر الملصقات لملاحظة وجود تحديث جديد لجميع الحزم التي جرى تنزيلها مسبقًا، لكن لا تزال أسباب التحديث غير معروفة.
وجرى في الآونة الأخيرة اكتشاف ميزة جديدة في واتساب تسمى اختفاء الرسائل Disappearing Messages في أحدث نسخة تجريبية من التطبيق لنظام أندرويد، والتي تحمل رقم الإصدار v2.19.275، ويمكن لمدراء المجموعة من خلال ميزة حذف الرسائل تحديد مدة محددة للرسائل في المجموعة وبمجرد نهاية المدة يتم حذف الرسالة تلقائيًا.
وكان من المتوقع في البداية أن تتوفر الميزة الجديدة لكل من الدردشات الفردية والدردشات الجماعية، ولكن المعلومات اللاحقة أوضحت أن الميزة ستقتصر على الدردشات الجماعية فقط، وتسهل ميزة حذف الرسائل ضمن المحادثات الجماعية على المشرفين إدارة الرسائل والمحادثات القديمة.