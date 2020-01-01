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تعميم حوثي جديد بخصوص تداول العملة الجديد

الأحد 19 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس-متابعات
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أصدر البنك المركزي التابع لمليشيات الحوثي في صنعاء , تعميماً جديداً يعلن انتهاء المهلة الخاصة باستبدال العملة من الطبعة الجديدة .
وقال مصدر مصرفي في تصريحات صحفية،إن التعميم الجديد حذر من حيازة العملة الجديدة والتي وصفها بالعملة غير القانونية.
وأضاف المصدر، أن التعميم الحوثي هدد بمعاقبة من يحوز على العملة الجديدة بتعريض نفسه للعقاب بتهمة حيازة عملة مزورة .
ويأتي هذا في وقت كانت مليشيا الحوثي قد حددت سقف استبدال العملة الجديدة بمئة ألف ريال فقط مع تعبئة استمارة وتعهد بعدم حيازة العملة الجديدة , وهو دفع المواطنين للإحجام عن استبدال عملتهم , بعد أن أغلقت المليشيا أبواب الحلول أمامهم .

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