هكذا علق الرئيس هادي على الهجوم الحوثي الذي استهدف جنود الشرعية بمأرب

الأحد 19 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس-متابعات

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اتهم الرئيس عبدربه منصور هادي، اليوم الأحد، جماعة الحوثي الانقلابية بعدم الرغبة في تحقيق السلام في اليمن.



جاء ذلك خلال اتصالين هاتفيين أجراهما هادي بمحافظ مأرب سلطان العرادة والمفتش العام للجيش اليمني اللواء عادل القميري، للوقوف على تداعيات استهداف معسكر اللواء الرابع حماية رئاسية في محافظة مارب شمال شرقي اليمن، من جماعة الحوثي حسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبث من الرياض.

وأضاف هادي: "الأفعال المشينة للمليشيات الحوثية تؤكد دون شك عدم رغبة أو جنوحها للسلام، لأنها لاتجيد غير مشروع الموت والدمار وتمثل أداة رخيصة لأجندة إيران في المنطقة".

وأكد "عزم الشعب اليمني وبدعم وإسناد من دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية على قطع دابر تلك الجماعات المارقة، ووأد مشروعها الطائفي البغيض الدخيل على اليمن والمنطقة".

وشدد على "أهمية تعزيز اليقظة العسكرية والجاهزية القتالية وتنفيذ المهام والواجبات العسكرية وإفشال كافة المخططات العدائية والتخريبية وحفظ الأمن والاستقرار والسير نحو تحرير كامل التراب اليمني".