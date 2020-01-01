من قلب مأرب.. قائد العمليات المشتركة يزف «للحوثيين»نبأ غير سار

الأحد 19 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - مأرب

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أكد قائد العمليات المشتركة اللواء الركن صغير بن عزيز استمرار العمليات القتالية ضد مليشيات الحوثي الانقلابية في مختلف الجبهات، مشيداً بالانتصارات التي يحققها أبطال الجيش الوطني، في جبهات مديرية نهم شرقي العاصمة صنعاء.

جاء ذلك خلال ترأسه اليوم السبت اجتماعا لقيادات العمليات المشتركة لمناقشة التطورات الميدانية والعمليات القتالية التي يخوضها أبطال الجيش الوطني مسنودين بتحالف دعم الشرعية في مختلف الجبهات.

وأكد اللواء بن عزيز، أن العمليات العسكرية تسير بحسب الخطط المرسومة الرامية لاستكمال التحرير واستعادة الدولة وتخليص اليمنيين من ظلم مليشيا الحوثي الكهنوتية وفقاً لوكالة سبأ الرسمية.

وثمّن دور تحالف دعم الشرعية ودعمه المستمر لاستعادة الدولة اليمنية ودحر التمرد المدعوم إيرانياً، والذي يهدد استقرار اليمن والمنطقة العربية.