أول تعليق «حوثي» على الهجوم الصاروخي الذي استهدف معسكرين للقوات الحكومية بـ«مأرب»..«ضربة استباقية»

الأحد 19 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - خاص

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علقت مليشيات الحوثي الانقلابية على الهجوم الصاروخي الذي استهدف في وقت سابق من مساء اليوم السبت معسكرات تابعة لقوات الشرعية بمحافظة مأرب (شرقي اليمن) .

ووصف الإعلامي الحوثي بقناة المسيرة المدعو حميد رزق بأن الضربة الصاروخية التي استهدفت معسكرات قوات الشرعية بالتأديبية.

وقال رزق في منشور على صفحته في موقع "تويتر" تعليقا على العملية : " ضربة استباقية للمرتزقة". في إشارة إلى وقوف مليشياته خلف العملية.

وفي وقت سابق قال مصدر عسكري لـ”مأرب برس“، بان هجوما بصاروخ باليستي وطائرات مسيّرة استهدف معسكر الاستقبال التدريبي ومعسكر النصر، القريبان من جبال الفرضة التابعة لمديرية نهم، شمال مدينة مأرب.

وأشار المصدر الى انه تم استهداف جامع معسكر النصر أثناء تأدية الجنود لصلاة المغرب بعدد من الغارات، مؤكدا ان العشرات من الجرحى والقتلى هم من كتائب اللوية الحماية الرئاسية التي كان يجري اعدادها للنزول الى العاصمة المؤقتة عدن (جنوب).

وأكد مصدر طبي في مستشفى الهيئة العام بمأرب، لـ”مأرب برس“، ان المستشفى استقبل حتى الـ (9: مساء)، 30 قتيلا وأكثر من خمسين جريح.