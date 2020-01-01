من قلب مأرب.. قائد العمليات المشتركة يزف «للحوثيين»نبأ غير سار أول تعليق «حوثي» على الهجوم الصاروخي الذي استهدف معسكرين للقوات الحكومية بـ«مأرب»..«ضربة استباقية» هجوم عنيف بصاروخ باليستي وطائرات مسيرة يستهدف معسكرين للقوات الحكومية بمأرب والعشرات بين قتيل جريح (تفاصيل حصرية) محافظ تعز والقائم بأعمال وزير المياه يزوران عدد من مشاريع الصرف الصحي في ”الشمايتين“ الأوراق النقدية.. جبهة قتال جديدة في الصراع اليمني وزير الدفاع ”محمد المقدشي“ يكشف تفاصيل ”مهمة قومية“ نفذها في مصر بتكليف من ”هادي“ وبمشاركة 3 من كبار القيادات العسكرية والاستخباراتية صحيفة تابعة لـ“حزب الله“ تكشف عن ”معركة فاصلة“ تعد لها السعودية في اليمن وأول أهدافها صنعاء.. تحريك ألوية وتوجيهات عليا وإعادة ترتيب ألوية الحدود بعد اسبوعين من التحشيد.. هجوم واسع ومعارك شرسة شرق ”صنعاء“ ومصادر تؤكد مصرع العشرات من مليشيا الحوثي فضيحة مدوية لوزير في الحكومة ”الشرعية“ يعمل لصالح الحوثيين.. حول وزارته لمصدر استخباراتي وهرب عدد من قيادات المليشيا ووجه ”طعنات غادرة“ للحكومة (معلومات خطيرة) هجوم واسع شرق صنعاء وسقوط عشرات القتلى والجرحى والجيش يصدر بيان
علقت مليشيات الحوثي الانقلابية على الهجوم الصاروخي الذي استهدف في وقت سابق من مساء اليوم السبت معسكرات تابعة لقوات الشرعية بمحافظة مأرب (شرقي اليمن) .
ووصف الإعلامي الحوثي بقناة المسيرة المدعو حميد رزق بأن الضربة الصاروخية التي استهدفت معسكرات قوات الشرعية بالتأديبية.
وقال رزق في منشور على صفحته في موقع "تويتر" تعليقا على العملية : " ضربة استباقية للمرتزقة". في إشارة إلى وقوف مليشياته خلف العملية.
وفي وقت سابق قال مصدر عسكري لـ”مأرب برس“، بان هجوما بصاروخ باليستي وطائرات مسيّرة استهدف معسكر الاستقبال التدريبي ومعسكر النصر، القريبان من جبال الفرضة التابعة لمديرية نهم، شمال مدينة مأرب.
وأشار المصدر الى انه تم استهداف جامع معسكر النصر أثناء تأدية الجنود لصلاة المغرب بعدد من الغارات، مؤكدا ان العشرات من الجرحى والقتلى هم من كتائب اللوية الحماية الرئاسية التي كان يجري اعدادها للنزول الى العاصمة المؤقتة عدن (جنوب).
وأكد مصدر طبي في مستشفى الهيئة العام بمأرب، لـ”مأرب برس“، ان المستشفى استقبل حتى الـ (9: مساء)، 30 قتيلا وأكثر من خمسين جريح.