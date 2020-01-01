عاحل: هجوم عنيف بالصواريخ والطيران المسير يستهدف معسكرات وجوامع بمأرب والعشرات بين قتيل جريح (تفاصيل حصرية)

السبت 18 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 09 مساءً / مأرب برس ـ خاص

عدد القراءات 2407

قتل اكثر من 30 جنديا من القوات الحكومية وجرح العشرات منهم، مساء السبت 18 يناير/كانون الثاني، في هجوم بصاروخ باليستي وطائرات مسيرة، استهدف معسكرات بمحافظة مأرب (شرقي اليمن).

وقال مصدر عسكري لـ”مأرب برس“، ان هجوما بصاروخ باليستي والطائرات مسيّرة استهدف معسكر الاستقبال التدريبي ومعسكر النصر، القريبان من جبال الفرضة التابعة لمديرية نهم، شمال مدينة مأرب.

وأشار المصدر الى انه تم استهداف جامع معسكر النصر أثناء تأدية الجنود لصلاة المغرب بعدد من الغارات، مؤكدا ان العشرات من الجرحى والقتلى هم من كتائب اللوية الحماية الرئاسية التي كان يجري اعدادها للنزول الى العاصمة المؤقتة عدن (جنوب).

وأكد مصدر طبي في مستشفى الهيئة العام بمأرب، لـ”مأرب برس“، ان المستشفى استقبل حتى اللحظة (9: مساء)، 30 قتيلا وأكثر من خمسين جريح.

ولم يتبنى أحد الهجوم بعد، لكن أصابع الاتهام توجه لمليشيا الحوثي الانقلابية.