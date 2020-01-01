محافظ تعز والقائم بأعمال وزير المياه يزوران عدد من مشاريع الصرف الصحي في ”الشمايتين“

السبت 18 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 08 مساءً / مأرب برس ـ تعز

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زار محافظ محافظة تعز نبيل شمسان، اليوم السبت، ومعه القائم بأعمال وزير المياه المهندس توفيق الشرجبي، عدد من مشاريع المياه والصرف الصحي في مديرية الشمايتين وعدد من المناطق المحيطة في مدينة التربة.

وشملت الزيارة مشاريع المياه والصرف الصحي في مناطق الاصابح وذبحان وشرجب وبني غازي والكشار، واطلع الوفد على طبيعة هذه المشاريع، وناقش إصلاح بعض المشاريع المتعثرة واستئناف العمل في الابار والخزانات المعطلة وتفعليها لخدمة المواطنين.

وأكد المهندس الشرجبي، اهتمام وزارة المياه بالمشاريع المائية وإصلاح الأضرار التي لحقت بها ودعمها لاعادة تفعيل المشاريع المتعثرة وانجاز مشاريع جديدة في مجال المياه.

بدوره، اعتبر المحافظ شمسان إن زيارة القائم بأعمال وزير المياه تعبر عن الاهتمام الحكومي بالمحافظة ومسار تطبيع الحياة الهادف لخدمة احتياجات المواطنين.

وبين المحافظ أن هذه المناطق وأخرى محيطة تتميز بأنها ذات كثافة سكانية كبيرة كونها حاضنة للنازحين والمتضررين من الحرب وبالتالي فهي بحاجة كبيرة للمياه.

ووجه فرع موسسة المياه والصرف الصحي في التربة بسرعة تحديث الدراسات الخاصة بمشروع الصرف الصحي لمدينة التربة بحيث سيتم تقديمها للجهات الداعمة في أقرب وقت ممكن.