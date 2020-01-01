وزير الدفاع ”محمد المقدشي“ يكشف تفاصيل ”مهمة قومية“ نفذها في مصر بتكليف من ”هادي“ وبمشاركة 3 من كبار القيادات العسكرية والاستخباراتية

السبت 18 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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قال وزير الدفاع الفريق الركن محمد المقدشي، ان مشاركته في فعاليات افتتاح قاعدة برنيس الجو بحرية المصرية، الأربعاء الماضي، تم بتكليف من الرئيس عبد ربه منصور هادي.

وحضر وزير الدفاع حفل الافتتاح والعروض والمناورات الجوية والبرية والبحرية التي قامت بها القوات المسلحة المصرية، ثم شارك في زيارة مركز القيادة والسيطرة الاستراتيجي بالقاعدة العسكرية للاطلاع على الأهمية التي تمثله هذه القاعدة العسكرية لحفظ الأمن القومي للدول المطلة على البحر الأحمر.

وقال الفريق المقدشي في تصريح لـ "٢٦ سبتمبر"، إن مشاركته في فعالية الافتتاح بتكليف من رئيس الجمهورية، وبدعوة من وزير الدفاع المصري، معبراً عن ارتياحه لما شاهده من التطورات الكبيرة التي وصلت إليها القوات المسلحة المصرية.

واعتبر أن افتتاح القاعدة البحرية يمثل نقلة نوعية في الدفاع عن الأمن القومي العربي، مشيراً إلى عمق العلاقات بين اليمن وجمهورية مصر والتعاون الوثيق في المجالات العسكرية.

وثمن المواقف الأخوية المصرية إلى جانب الشعب اليمني في مراحل مختلفة وما تقدمه من دعم لليمن وللقوات المسلحة اليمنية والاهتمام والرعاية بالجرحى من منتسبي الجيش اليمني الذين يتلقون العلاج في مصر الشقيقة.

رافق وزير الدفاع خلال الزيارة قائد القوات الجوية اللواء ركن طيار، راشد الجند، ورئيس هيئة الاستخبارات اللواء الركن، أحمد محسن اليافعي، والملحق العسكري لبلادنا في القاهرة العميد الركن، ثابت عبد المزاحمي.