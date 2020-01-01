بعد اسبوعين من التحشيد.. هجوم واسع ومعارك شرسة شرق ”صنعاء“ ومصادر تؤكد مصرع العشرات من مليشيا الحوثي

السبت 18 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 06 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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اندلعت معارك عنيفة وشرسة، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، في جبهة نهم (شرق العاصمة صنعاء)، سقط على إثرها العشرات من مليشيا الحوثي الانقلابية، بين قتيل وجريح.

ونقلت وكالة ”الأناضول“ عن مصدر عسكري قوله، إن الحوثيين حشدوا قوات كبيرة لهم في المديرية خلال الأسبوعين الماضيين، لشن هجوم على القوات الحكومية، قبل أن تشن الأخيرة هجوماً استباقياً مما أدى إلى مقتل 23 حوثياً وثلاثة جنود حكوميين.

ولفت المصدر إلى مصرع 23 من مليشا الحوثي، وتدمير عربتين ومدرعة عسكرية للحوثيين خلال المواجهات، مؤكدا مقتل 3 من القوات الحكومية خلال المعارك ذاتها.