هجوم واسع شرق صنعاء وسقوط عشرات القتلى والجرحى والجيش يصدر بيان

السبت 18 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-متابعات

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شن الجيش اليمني، بإسناد من تحالف دعم الشرعية، السبت هجوماً واسعاً على مواقع تسيطر عليها ميليشيات الحوثي الانقلابية في مديرية نهم شرقي العاصمة صنعاء.

وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، في بيان، السبت، إن أبطال الجيش شنّوا هجوماً واسعاً على مواقع الميليشيات الحوثية على امتداد جبهات مديرية نهم (الميمنة – الميسرة- قلب جبهة نهم).

ونقل البيان عن مصدر عسكري قوله، إن "الهجوم انطلق منذ فجر أمس الجمعة، ولا تزال المعارك مستمرة حتى الآن"، مؤكداً سقوط عشرات القتلى والجرحى من عناصر الميليشيات غرب منطقة ضبوعة وغرب سلسلة جبال البياض.

وأضاف أن مدفعية الجيش الوطني ومقاتلات التحالف استهدفتا تجمعات وتعزيزات للميليشيات الانقلابية في منطقة المداوير وغرب مفرق قطبين، سقط على إثرها قتلى وجرحى من الميليشيات وتدمير طقمين وعربة مدرّعة.

الى ذلك نقلت وكالة الأناضول عن مصدر عسكري قوله، إن الحوثيين حشدوا قوات كبيرة لهم في مديرية نهم خلال الأسبوعين، لشن هجوم على القوات الحكومية، قبل أن تشن الأخيرة هجوماً استباقياً مما أدى إلى مقتل 23 حوثياً وثلاثة جنود حكوميين.

ولفت إلى أن "قوات الجيش نجحت أيضا في تدمير عربتين ومدرعة عسكرية للحوثيين خلال المواجهات".

و تسيطر قوات الشرعية اليمنية على غالبية أجزاء مديرية نهم، البوابة الشرقية للعاصمة صنعاء، والتي تتجاوز مساحتها 1841 كلم مربع (أربعة أضعاف مساحة العاصمة أي أنها أكبر بأربع مرات من مساحة العاصمة ذاتها)، وتتميز جغرافيتها بسلاسل جبلية وعرة تطل مباشرة على العاصمة.

وتحاذي "نهم" مديرية أرحب، البوابة الشمالية للعاصمة (يشكلان معا ثلث محافظة صنعاء بأكملها)، ومحافظتي مأرب والجوف (شمال شرق صنعاء)، ومديرية بني حشيش، أولى مناطق العاصمة، وبموقعها الاستراتيجي الهام، يرى مراقبون عسكريون أن استكمال تحريرها سيكون معركة "صنعاء" الأخيرة ضد ميليشيات الحوثي الانقلابية.