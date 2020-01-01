انتصارات للشرعية في 3 محافظات وعمليات نوعية بصعدة وناطق الجيش يهاجم الحاقدين والاقلام المأجورة

السبت 18 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أكد الناطق الرسمي للقوات المسلحة العميد عبده مجلي أن المؤسسة العسكرية أصبحت أكثر صلابة ولديها من القدرة على تحقيق الانتصارات في ميادين الشرف والبطولة.

وأشاد العميد مجلي في لصحيفة "26 سبتمبر" بالأدوار الوطنية التي تضطلع بها القوات المسلحة في سبيل تثبيت الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره.

وأضاف " إن ثبات واستبسال القوات المسلحة لا يمكن أن تنال منه الأقلام المرتعشة والمأجورة أو يستنقص منه الحاقدون المتربصون مهما حرصوا على التشكيك في قدراته على استعادة مؤسسات الدولة وحماية البلاد من جماعات الإرهاب والتطرف".

ولفت إلى أن القوات المسلحة ملك لكل أبناء الشعب، وهي تمثل إرادته الجمعية ويده الضاربة في محاربة الإرهاب والتطرف الذي لا ينتمي إلى دين أو ملة، وقد حققت بدعم من التحالف العربي لدعم الشرعية نجاحات كبيرة على كل المستويات.

وأوضح العميد مجلي أن القوات المسلحة ضبطت في الأيام الأخيرة عدداً من العناصر الإرهابية إثر عمليات عسكرية نفذتها بدعم وإسناد من تحالف دعم الشرعية، في محافظة صعدة، مؤكداً بأن المعارك أسفرت عن تحرير مرتفعات مطلة على وادي جلال المحاذي لسوق آل ثابت في مديرية قطابر.

وأفاد الناطق الرسمي للقوات المسلحة أن محافظة الضالع شهدت عملية استهداف لتعزيزات مليشيا الحوثي المتمردة كانت في طريقها إلى مريس، وشهدت محافظات تعز والبيضاء عمليات أخرى قضت على تسللات وتعزيزات المليشيا،لافتا إلى أن القوات المسلحة سجلت تقدما في جبهات الملاجم وقانية وناطع في محافظة البيضاء.