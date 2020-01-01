انجاز سعودي جديد وخطوة واحدة نحو الحلم

السبت 18 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات

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قطع المنتخب السعودي، خطوة جديدة على طريق البحث عن تأشيرة التأهل لأولمبياد طوكيو 2020، بعد بلوغه نصف نهائي كأس آسيا تحت 23 عامًا، المقامة حاليًا في تايلاند.

واكتفى المنتخب السعودي الأولمبي بالفوز 1-0 على نظيره التايلاندي صاحب الارض، اليوم السبت، في الدور قبل النهائي للبطولة، ليصبح على بعد خطوة واحدة من التأهل لدورة الألعاب الأولمبية.

ويتأهل بطل اسيا والوصيف الى اولمبياد طوكيو هذا العام .

ويلتقي المنتخب السعودي في الدور قبل النهائي، مع الفائز من المواجهة بين منتخبي الإمارات وأوزبكستان.

جاءت بداية المباراة سريعة ومثيرة من الفريقين، واستغل سوباشاي مهاجم المنتخب التايلاندي، خطأ من الدفاع السعودي، وسدد الكرة قوية خارج المرمى.

ورد المنتخب السعودي بهجمة سريعة في الدقيقة 9، وصل خلالها المهاجم عبد الله الحمدان إلى داخل منطقة الجزاء وسدد الكرة بيسراه تحت ضغط مدافعي تايلاند لترتطم الكرة بأقدام المدافعين وتضيع الفرصة.

وتبادل الفريقان، الهجمات في الدقائق التالية دون أن يفرض أي منهما سيطرته على الآخر، وذلك بعدما نجح المنتخب السعودي في امتصاص حماس أصحاب الأرض.

وشهدت الدقيقة 17، هجمة مرتدة سريعة للأخضر الأولمبي، لكن الدفاع ضغط على الحمدان لترتطم تسديدته بأحد المدافعين وتذهب في الشباك من الخارج.

وأهدر الحمدان أخطر فرصة للسعودية في الدقيقة 33، بعد عرضية لعبها الغنام ومرت من مدافع تايلاند لتصل إلى الحمدان الذي لمس الكرة دون تركيز وهو على بعد خطوات قليلة من المرمى لتذهب الكرة عاليا.

وتوالت الفرص الضائعة بغرابة شديدة من لاعبي المنتخب السعودي في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول.

واستأنف الفريقان هجومهما المتبادل مع بداية الشوط الثاني، ونال ميتشوك مارهاسارانو إنذارا في الدقيقة 55 بعدما أعاق الغنام لإيقاف هجمة سريعة خطيرة للمنتخب السعودي.

ولعب دبيش حسين، كرة عرضية من الناحية اليسرى في الدقيقة 63، لكنها ارتطمت بقدم المدافع التايلاندي وتجاوزت خط النهاية قبل أن يمسكها الحارس ليحتسبها الحكم ضربة ركنية لم تستغل جيدا.

وتعرض الحمدان للجذب من قميصه قبل أن يسقط داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 75، ليحتسبها الحكم في البداية ضربة حرة، قبل أن يعدل قراره لركلة جزاء بعد مراجعة تقنية الفيديو.

وسدد الحمدان، ضربة الجزاء لترتطم بالعارضة قبل أن تسكن مرمى تايلاند، ليكون هدف التقدم للمنتخب السعودي في الدقيقة 77 .

وأثار الهدف، حفيظة المنتخب التايلاندي الذي سعى للرد، لكن المنتخب السعودي ظل الأفضل والأخطر فيما تبقى من المباراة.

وشهدت الدقيقة 87، فرصة خطيرة للمنتخب السعودي، لكن الحظ عاند الفريق مجددا في هذه الكرة أكثر من مرة، قبل أن ترتد الكرة من العارضة وتضيع الفرصة.

وتوترت أعصاب لاعبي تايلاند في نهاية المباراة مما تسبب في بعض الخشونة والمناوشات، لكن الحكم تدخل سريعا لفض الاشتباك بين اللاعبين قبل إنهاء المباراة لصالح الأخضر الأولمبي.