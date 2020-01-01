خبر سيء لليمنيين بشأن موعد عودة خدمة الانترنت

السبت 18 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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رجحت مصادر استمرار انقطاع خدمات الإنترنت في اليمن حتى شهر فبراير المقبل .

وتوقعت مصادر في الشركة المالكة لكابلات الإنترنت البحرية الدولية، الجمعة، أن تصدر التصاريح اللازمة لبدء إصلاح الكابل "فالكون" المقطوع منذ 9 يناير، في الأسبوع الأول من فبراير المقبل.

والخميس الماضي أكدت شركة (Global Cloud Xchange) المالكة للكابل البحري "فالكون"، أنها حددت موقع الانقطاع على بعد ٢٦.٧ كم من محطة السويس المصرية.

وأفادت بأن فريق الإصلاحات البحرية التابع للشركة بدأ التحرك لتنفيذ الإصلاحات التي تتضمن عدة مراحل، أولاها أخذ التصاريح اللازمة من الحكومة المصرية للدخول إلى المياه الإقليمية المصرية، ثم البدء في إصلاح العطل في الكابل.

وفي السياق دعا ناشطون يمنيون مساء الجمعة، السلطات المصرية إلى سرعة إصدار تصاريح دخول السفينة التابعة لشركة (GCX) إلى المياه الإقليمية المصرية لإصلاح الكابل.

وأشار الناشطون إلى الأضرار والخسائر الكبيرة على الشركات وأصحاب الأعمال والمواطنين جراء استمرار تردي الإنترنت بسبب انقطاع الكابل البحري (فالكون) في قناة السويس الذي أدى إلى فقدان اليمن 80% من السعات الدولية للإنترنت.

ومنذ الخميس قبل الماضي توقفت خدمة الانترنت في اغلب مناطق اليمن وشكا عدد من المستفيدين في حديث لمأرب برس من توقف معاملاتهم ، لاسيما تلك المتعلقة بالجانب المصرفي والتجاري بسبب انقطاع الانترنت.