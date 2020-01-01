تعرَّف على الفاكهة التي تحارب السرطان

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أفادت دراسة طبية بأن ثمار البطيخ المر -أو ما يعرف بالقرع المر، وهو قريب الشكل من ثمار الخيار والكوسا ويزرع في جنوب الهند- تسهم مستخلصاتها الطبيعية في محاربة السرطان.
وأجرى الدراسة باحثون بقيادة راتنا راي الأستاذة في جامعة سانت لويس في ميزوري بالولايات المتحدة، وبحثت تأثير المستخلصات الطبيعية لثمار البطيخ المر على انتشار الأورام السرطانية.
وأظهرت الاختبارات المعملية أن المستخلص منع هذه الخلايا السرطانية من التكاثر، مما يشير إلى فعاليتها في منع انتشار السرطان.
كما وجد الباحثون أن المستخلصات النباتية كانت قادرة على الحد من الإصابة بسرطان اللسان.