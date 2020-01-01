تغريدة لأوزيل ذكر الله فيها حصدت تفاعل أكثر من 2مليون

السبت 18 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس- متابعات

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وكأنها رسالة في أكثر من اتجاه، خرج النجم الألماني ذو الأصل التركي مسعود أوزيل -لاعب وسط أرسنال- بمنشور على إنستغرام، حمل الكثير من المعاني وحصل على تفاعل مليوني. وكتب أوزيل على حسابه الرسمي الذي يتابعه نحو 22 مليونا "الله السبب في أنني حتى عند الألم أبتسم، وعند الارتباك أفهم، وعند الخيانة أثق، وعند الخوف أواصل القتال".

ونال المنشور أكثر من مليون وثلاثمئة ألف إعجاب وآلاف التعليقات. ويأتي هذا المنشور بعد مقابلة للألماني الدولي السابق، قال فيها "مررت بفترة صعبة خاصة مع إيمري (أوناي المدرب)، لكن كل شيء تغير الآن، وأنا سعيد، ألعب بانتظام وكل شيء على ما يرام". وأشار -في تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور" البريطانية- إلى أنه يشعر بالحيوية مجددا.

وأضاف أوزيل قائلا: "إني مسرور كون عقدي يجعلني أستمر في أرسنال حتى 2021.. لا أستطيع توقع ما سيحدث في المستقبل". وانضم أوزيل إلى "المدفعجية" قادما من ريال مدريد عام 2013، وتوج معه بثلاثة ألقاب في كأس الاتحاد الإنجليزي، ومرة واحدة بكأس الرابطة الإنجليزية.

ويقود أوزيل فريقه اللندني -الذي يحتل المركز العاشر- غدا في مواجهة ضيفه شيفيلد يونايتد، في الجولة 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز