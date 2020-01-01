إعلامي بارز في الجزيرة يصف أردوغان بزعيم الأمة العربية والإسلامية

السبت 18 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس- متابعات

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أثار جمال ريان، الإعلامي في قناة الجزيرة القطرية، تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشر تغريدة وصف فيها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بـ"زعيم الأمة الإسلامية".

وقال ريان في التغريدة: "الزعامة لا تعطي، إنما تؤخذ فعلا وليس قولا، وهذا الزعيم إذا قال فعل، وجهوا معي التحية الى زعيم الأمة الإسلامية رجب طيب اردوغان، هذا هو زعيم ألأمه الإسلامية فعلا، في زمن عز فيه الزعماء".

تغريدة الإعلامي جمال ريان أتت في وقت تشهد به أنقرة توترات متصاعدة مع عدد من دول المنطقة آخرها التوتر حول ملف ليبيا وترسيم الحدود البحرية وتصريحات مسؤولين أتراك على رأسهم أردوغان بأن تركيا سترسل قوات إلى ليبيا لدعم حكومة الوفاق الليبية ضد قوات المشير خليفة حفتر، ودعوات رسمية باستبعاد مصر والإمارات من محادثات وقف إطلاق النار هناك، ونالت التغريدة نحو 7000 تفاعل بعد أقل من 24 ساعة على نشرها.