الجيش الوطني يهاجم الحوثيين شرق صنعاء

السبت 18 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس- متابعات

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قالت مصادر ميدانية في محافظة صنعاء إن معارك عنيفة دارت الجمعة بين قوات الجيش الوطني ومليشيا الحوثي الانقلابية.

وذكرت المصادر أن قوات الجيش هاجمت مواقع الحوثيين في منطقة ضبوعة شمال مديرية نهم.

وأكدت المصادر أن المواجهات اندلعت بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة واستخدمت خلالها الصواريخ الموجهة والمدفعية الثقيلة.

وأشارت المصادر إلى أن المعارك امتدت إلى القتب والمجاوحة وبران والمحجر في المديرية ذاتها.

وما بين الحين والآخر تدور معارك في عدد من مواقع جبهة نهم تتكبد فيها المليشيا الانقلابية خسائر كبيرة.