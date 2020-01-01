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الإحتلال الإسرائيلي يعتدي على المصلين في المسجد الأقصى

السبت 18 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس- وكالات
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اعتدت شرطة الاحتلال الإسرائيلي ،الجمعة، على المصلين في المسجد الأقصى، عقب اقتحامها باحاته بعد صلاة فجر يوم الجمعة، وأرغمت آلاف المصلين على مغادرة المسجد.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس في بيان صحفي "إن قوات من شرطة الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت باحات المسجد الأقصى ،واعتدت بوحشية على المصلين وأطلقت الرصاص المطاطي نحوهم".

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