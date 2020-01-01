وزير التخطيط يستعرض مع وكالة تيكا خططها للعام 2020

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استعرض وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نجيب العوج أمس ، في العاصمة المؤقتة عدن، مع المدير الإقليمي لوكالة تيكا التركية في اليمن عبدالله صاري، أنشطة الوكالة خلال العام المنصرم 2019م وخططها للعام 2020م.
وثمن الوزير العوج جهود وكالة تيكا التركية..معبراً عن تطلعه بزيادة الدعم في مجالات التنمية وخصوصا القطاعين السمكي والزراعي وبرامج بناء القدرات..
مشدداً على ضرورة مشاركة وزارة التخطيط والتعاون الدولي في اعداد وتنفيذ خطط الوكالة بما يضمن سلاسة وسهولة التنسيق مع بقية الجهات المستفيدة ويعزز من فرص نجاح البرامج وتحقيق اهدافها المرجوة لتحسين معيشة المواطن وبما يحقق الأثر المطلوب.
واكد العوج حرص الوزارة على تقديم كافة التسهيلات للمنظمات والوكالات الدولية العاملة في مجالات التعاون الدولي في اليمن.
المصدر: وكالة سبأ