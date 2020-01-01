وزارة الخزانة البريطانية تصنف حزب الله منظمة إرهابية

السبت 18 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس- متابعات

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صنفت وزارة الخزانة البريطانية حزب الله اللبناني بالكامل منظمة إرهابية بموجب قواعد الإرهاب والتمويل الإرهابي وقررت تجميد أرصدته.

وقال متحدث باسم الوزارة "بعد المراجعة السنوية للتصنيف الموجود حالياً للجناح العسكري لحزب الله، اتخذ قرار بإدراج الجماعة برمتها منظمة إرهابية".

وكانت الحكومة البريطانية في السابق، بناء على قواعدها، تدرج الجناح العسكري فقط لحزب الله، تحت هذا التصنيف وتخضع أرصدته للتجميد.

كما تصنف الولايات المتحدة الامريكية منذ فترة حزب الله منظمة إرهابية