اليمنيون يحرزون المرتبة الثانية بزيادة مبيعات العقار في تركيا

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ازدادت بنسبة 14.8 في المئة مبيعات العقار للأجانب بتركيا خلال عام 2019 مقارنة بالعام الذي قبله، وحقق الليبيون الزيادة الأكبر.
ووفق بيانات هيئة الإحصاء التركية، ازداد عدد العقارات المباعة للأجانب من 40 ألفا خلال 2018 إلى 45 ألف و967 خلال 2019.
وأظهرت البيانات التي اطلعت عليها الأناضول، ازاد شراء مواطني ليبيا للعقارات في تركيا بنسبة 143 في المئة ليصل إلى 1103 خلال 2019 من 454 خلال 2018. وأيضًا ازداد شراء مواطني اليمن للعقارات في تركيا بنسبة 75.0 في المئة ليصل إلى 1152 خلال الفترة المذكورة.
وكما هو الحال منذ عام 2015، واصل العراقيون خلال العام الماضي احتلال المركز الأول قائمة الأجانب الأكثر شراء للعقارات في تركيا.
وبلغ عدد العقارات التي اشتراها العراقيون 7596 خلال 2019 تبعهم الإيرانيون بـ5423 والروس بـ2893 والسعوديون بـ2208 عقارات.
من جهة أخرى، تراجع شراء المواطنين السعوديين للعقارات في تركيا بنسبة 18.8 في المئة خلال العام الماضي مقارنة بعام 2018.
وتراجع شراء مواطني الكويت بنسبة 13.5 في المئة، وألمانيا بنسبة 7.7 في المئة، والعراق بنسبة 7.4 في المئة، وقطر بنسبة 5.6 في المئة، وأذربيجان بنسبة 4.7 في المئة.