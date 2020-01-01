تركيا تتوعد وترسل تعزيزات عسكرية إلى ليبيا. وأردوغان يعلن : حفتر رجل لا يوثق به

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اعبّر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عن عدم ثقته بقائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، مشرا إلى أنه واصل قصف طرابلس .
وفي تصريح للرئيس التركي، اليوم الجمعة، نقلته "الأناضول"، قال أردوغان إن "حفتر رجل لا يوثق به.. فقد واصل قصف طرابلس في ال أمس". وجاءت تصريحات أردوغان عقب صلاة الجمعة اليوم في العاصمة التركية إسطنبول.
وأعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أمس الخميس، أن بلاده بصدد إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا بهدف إحلال الاستقرار.
وقال أردوغان، خلال الاجتماع التقييمي السنوي لعام 2019: "سنبدأ بإرسال قواتنا العسكرية إلى ليبيا من أجل تحقيق الاستقرار في هذا البلد"، معيدا للأذهان: "كما تعلمون قمنا بتمرير مذكرة التفويض من البرلمان لإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا".
وأضاف: "سنواصل استخدام كل إمكانياتنا السياسية والتجارية والإنسانية والدبلوماسية والعسكرية من أجل استقرار المنطقة التي تقع في جنوب بلادنا".
وكان طرفا النزاع في ليبيا قد أعلنا وقفا لإطلاق النار، اعتبارا من يوم 12 يناير/كانون الثاني، بناء على مبادرة من روسيا وتركيا، خلال لقاء جمع الرئيسين، فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان، الأسبوع الماضي في إسطنبول.