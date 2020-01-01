دولة عربية تفرض قيودا جديدة على دخول اليمنيين اراضيها والشرعية تطالبها باعادة النظر .. مأرب برس ينشر نص الشروط الجديدة

الجمعة 17 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- خاص

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فرضت لبنان اجراءات وقيود جديدة على منح تأشيرات دخول العرب ومنهم اليمنيين والاجانب الى اراضيها.

في هذا الصدد بحث سفير اليمن في بيروت عبدالله الدعيس امس الخميس ،مع أمين عام وزارة الخارجية اللبنانية هاني شميطلي، الاجراءات الجديدة التي اتخذها الأمن العام اللبناني لدخول المواطنين اليمنيين الى الأراضي اللبنانية.

وطلب الدعيس من الجانب اللبناني إعادة النظر في الاجراءات الجديدة وتسهيل دخول اليمنيين وعودة الأمور إلى سابق عهدها منوهاً بمستوى العلاقات المتميزة بين البلدين.

وبحسب وكالة سبا الرسمية وعد المسئول اللبناني بالعمل على معالجة القضية في أقرب وقت ممكن.

وفيما لم تشير وكالة سبأ الى ماهي الاجراءات الجديدة لدخول اليمنيين الى لبنان ؛ اطلع موقع مأرب برس على تلك الاجراءات التي نشرها الامن العام اللبناني على موقعه في الانترنت.

وتحت عنوان التعليمات التطبيقية الواجب تنفيذها عند منح تأشيرات الدخول إلى لبنان اورد الامن عدة بنود تنظم عملية منح تأشيرة دخول العرب والاجانب الى لبنان ومن بينهم اليمنيين.

واورد الامن اللبناني في البند الثامنً ، التعليمات الخاصة بمنح تأشيرات دخول رعايا الدول العربية غير الخليجية القادمين للسياحة وبعض الدول الأجنبية القادمين للسياحة.

ونص البند الثامن على «تمنح تأشيرة دخول لمدة شهر قابلة للتمديد حتى ثلاثة أشهر في المطار لرعايا الدول العربية التالية القادمين للسياحة:

مصر - السودان - تونس – المغرب - الجزائر - ليبيا - الصومال - جيبوتي - موريتانيا - جزر القمر - اليمن.

ب- تمنح تأشيرة دخول لمدة شهر قابلة للتمديد حتى ثلاثة أشهر في المطار والمراكز الحدودية لرعايا الدول التالية القادمين للسياحة :

- الاردن والعراق

ب مكرر- تمنح تأشيرة دخول لمدة شهر قابلة للتمديد حتى ثلاثة أشهر في المطار لرعايا الدول التالية :

_ نيجيريا - غانا - ساحل العاج .

ج- يجب أن يكون لدى المسافرين من رعايا الدول أعلاه ما يوازي ألفي دولار أميركي نقداًَ أو شيكاً مصدقاً من بنك معروف.

د- يعفى رعايا هذه الدول من شرط حيازة المبلغ أو الشيك في حال قدومهم حائزين على سمة من البعثات اللبنانية في الخارج».

ونصت الفقرة الأولى من البند الثامن على :

81- تمنح تأشيرة دخول لمدة شهر قابلة للتمديد حتى ثلاثة أشهر في المطار لرعايا الدول العربية التالية القادمين للسياحة :

مصر - السودان - تونس – المغرب - الجزائر – ليبيا – الصومال - جيبوتي -موريتانيا - جزر القمر- اليمن - العراق.

بعد توفر الشروط التالية :

811- تذكرة سفر ذهاباً واياباً ثمنها غير قابل للاسترداد .

812- حجز فندقي أو عنوان خاص كامل وواضح مع رقم هاتف .

813- مبلغ يوازي ألفي دولار أميركي نقداً أو شيكاً مصدقاً بذات القيمة من مصرف معروف.

82_ تطبق نفس الشروط أعلاه للدول الاجنبية المذكورة جانباً (نيجيريا – غانا وساحل العاج)

83_ يعفى رعايا هذه الدول من شرط حيازة المبلغ او الشيك في حال قدومهم إستناداً لسمة مودعة صادرة عن الأمن العام أو الحائزين على سمة من البعثات اللبنانية في الخارج وعلى مسؤولية رئيس البعثة. ويسمح لحاملي هذه السمات بالدخول براً و بحراً شرط التشدد بالنسبة للدول المصدرة لليد العاملة والتثبت من صحة السمات والعنوان.

وأرفق الامن العام اللبناني في نهاية التعليمات المنشورة على موقعه الالكتروني ملاحظة نصت على «كل مخالفة من قبل شركات الطيران لأي من الشروط الخاصة بها تعرضها للتغريم بالإضافة لإعادة المسافر (ة) على متن ذات الطائرة» .