تركيا تفرح اليمنيين وتستثنيهم من هذا القرار

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قالت مصادر اعلامية متطابقة ان السلطات التركية استثنت اليمنيين من قرار صدر مؤخرا يمنع الحصول على الاقامة بتركيا او تجديدها لاكثر من سنة واحدة، بالنسبة للاجانب المقيمين في اراضيها.
وطبقا لما رصده مأرب برس فان السلطات التركية استثنت اليمنيين من قرار يقضي بإيقاف منح الإقامة أو تجديدها لمدة سنتين، وقصرها فقط على ستة أشهر أو سنة واحدة فقط.
وبموجب التعديلات الاخيرة على آليات منح الإقامة السياحية بتركيا، فإنه سيتم تشديد الإجراءات وتحديد منحها بسقف زمني لا يتجاوز العام الواحد -إلا بسبب مقنع (لم يتم توضيحه)- من قبل السلطات.
لكن المعلومات المتوفرة لا توضح كيف سيتم تطبيق الإجراءات الجديدة وما إن كان هناك استثناءات لجنسيات عربية معينة كاللاجئين السوريين او اليمنيين أو العرب الذين لا يتمكنون من العودة إلى بلادهم لأسباب سياسية وأمنية وإلى أي مدى سوف يتم تطبيق هذه الإجراءات بحزم، وفي فترة زمنية سريعة.
وخلال الفترة الاخيرة زاد اعداد اليمنيين المقيمين في مدن تركيا.
وهذا الاستثناء ان صح ، يمنح اليمنيين فرصة الحصول على الاقامة بتركيا لاكثر من سنة او تجديد اقامتهم لفترة اطول من الفترة المحددة ( من 6 اشهر الى سنة).