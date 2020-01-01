السعودية تحبط أغرب محاولة تهريب حيوانات من اليمن الى المملكة وكيف تم اكتشاف المهربين المبعوث يبشر اليمنيين بما سيحدث هذا العام لأول مرة منذ 8 سنوات .. خامنئي خطيبا للجمعة في طهران فماذا قال؟ تفجير المنازل.. إرث حوثي يفاقم معاناة المدنيين الجيش الوطني يدك تحصينات الحوثيين في محافظة صعدة ويدمر مخازن لاسلحتهم هكذا حولت الميلشيات «المخا» إلى حقول للموت ثلاثة مقترحات أممية لحل أزمة اليمن المجلس الانتقالي يهدد بإلغاء العملة اليمنية والتعامل في الجنوب بالدولار. ويكشف عن مجاعة قادمة ستحتاج مدن الجنوب بعد عشرة أيام مسؤول أممي يدق ناقوس الخطر هذا ما ينتظر اليمن خلال الفترة المقبلة هكذا فرّ حفتر من موسكو بعد انتظاره مقابلة بوتين
ألقت الشرطة السعودية القبض على عدة أشخاص قالت إنهم كانوا يحاولون تهريب فهود من اليمن إلى السعودية.
وقالت صحيفة المدينة السعودية إن قوات الشرطة التابعة لمركز جازان في المنطقة الحدودية الشرقية ألقت القبض على مجموعة ممن وصفتهم بالمهربين أثناء محاولة الدخول إلى الحدود السعودية بعدد من الفهود بطريق غير شرعي بعد السفر بها في طرق وعرة سيرا على الأقدام عبر الأراضي اليمنية.
وأضاف تقرير الصحيفة السعودية أن الشرطة ألقت القبض على هذه المجموعة بعد رصد تحركاتهم وملاحظة حملهم عددا حقائب ظهر كبيرة الحجم.
وقال التقرير إن الشرطة اكتشفت خلال رصد هذه المجموعة أن الحقائب التي يحملونها على ظهورهم بداخلها أشياء تتحرك، مؤكدة أن التحقيقات توصلت إلى أنها احتوت على فهود.
وأعدت السلطات محضرا تضمن الواقعة وأوضح الطريقة التي كانت تُعامل بها تلك الحيوانات.