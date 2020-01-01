السعودية تحبط أغرب محاولة تهريب حيوانات من اليمن الى المملكة وكيف تم اكتشاف المهربين

الجمعة 17 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات

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ألقت الشرطة السعودية القبض على عدة أشخاص قالت إنهم كانوا يحاولون تهريب فهود من اليمن إلى السعودية.

وقالت صحيفة المدينة السعودية إن قوات الشرطة التابعة لمركز جازان في المنطقة الحدودية الشرقية ألقت القبض على مجموعة ممن وصفتهم بالمهربين أثناء محاولة الدخول إلى الحدود السعودية بعدد من الفهود بطريق غير شرعي بعد السفر بها في طرق وعرة سيرا على الأقدام عبر الأراضي اليمنية.

وأضاف تقرير الصحيفة السعودية أن الشرطة ألقت القبض على هذه المجموعة بعد رصد تحركاتهم وملاحظة حملهم عددا حقائب ظهر كبيرة الحجم.

وقال التقرير إن الشرطة اكتشفت خلال رصد هذه المجموعة أن الحقائب التي يحملونها على ظهورهم بداخلها أشياء تتحرك، مؤكدة أن التحقيقات توصلت إلى أنها احتوت على فهود.

وأعدت السلطات محضرا تضمن الواقعة وأوضح الطريقة التي كانت تُعامل بها تلك الحيوانات.