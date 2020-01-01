هكذا حولت الميلشيات «المخا» إلى حقول للموت  

الجمعة 17 يناير-كانون الثاني 2020 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس-متابعات

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قال قائد فريق المسح الفني بمديرية المخا أن مليشيا الحوثي ركزت في زراعتها للألغام على المناطق الحيوية المرتبطة بحياة المدنيين ومصادر معيشتهم.

وأوضح قائد فريق المسح الفني العقيد علي هادي إن مليشيا الحوثي حولت مديرية المخا إلى حقول للموت من خلال تفخيخ الطرق الرئيسية والمناطق السكنية والمساحات الزراعية بآلاف الألغام والعبوات الناسفة.

وأشار العقيد علي هادي أن الفرق الهندسية التي تعمل في مديرية المخا هي 6 فرق هندسية وهي الفرق 25 و17 اللذان يعملان في منطقة جبل النار، والفريق رقم 20 يعمل في منطقة يختل، والفريق 21 يعمل في منطقة الزهاري بالإضافة إلى فريق جمع القذائف، وفريق المسح الفني.

وأضاف قائد فريق المسح الفني أن آلاف الألغام والعبوات الناسفة بمختلف أنواعها والتي تم نزعها من قبل فرق مسام الهندسية في مديرية المخا تم تدميرها بحسب التوجيهات الصادرة من إدارة مشروع مسام والتي تحرص على تدمير كل ما يتم نزعه لضمان عدم استخدامها مجدداً من أي طرف.